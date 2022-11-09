Блогера Некоглая выдворят из РФ

Фото: телеграм-канал Shot

Суд оштрафовал блогера Некоглая (Николая Лебедева) на 5 000 рублей, его выдворят из России. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

"Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 5 000 рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации путем принудительного перемещения", – говорится в сообщении.

Уточняется, что блогера привлекли по статье "Нарушение миграционного законодательства".

До этого в Сеть был выложен ролик, где Некоглай пародирует раненого российского военного, атакованного с беспилотника.

Накануне в СМИ появилась информация, что блогера задержали правоохранители. По информации источника издания в столичном ГУ МВД, Некоглая задержали в районе "Москва-Сити".

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина назвала блогера "выродком" и попросила проверить ролик на предмет дискредитации российской армии.

После этого Некоглай рассказал, что не станет подавать на нее в суд за прямые оскорбления.

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