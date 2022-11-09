Некоглай прокомментировал свое выдворение

Фото: телеграм-канал Shot

Российский блогер Некоглай (Николай Лебедев) прокомментировал решение суда о выдворении из России. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

"Депорт (депортируют. – Прим. ред.) меня. Молдова, встречай", – говорится в публикации.

Ранее стало известно, что суд оштрафовал блогера Некоглая на 5 000 рублей. Его решили выдворить из России. Уточнялось, что блогера привлекли по статье "Нарушение миграционного законодательства".

До этого в Сети распространился ролик, где Некоглай пародирует раненого российского военного, атакованного с беспилотника.

Позднее в СМИ появилась информация, что блогера задержали правоохранители. По информации источника издания в столичном ГУ МВД, Некоглая задержали в районе "Москва-Сити".

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина назвала блогера "выродком" и попросила проверить ролик на предмет дискредитации российской армии.

После этого Некоглай рассказал, что не станет подавать на нее в суд за прямые оскорбления.



Блогера Некоглая выдворят из РФ

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