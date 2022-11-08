Валуев предложил мобилизовать Некоглая из-за его пародии на военного

Фото: телеграм-канал SHOT

Депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал видео Некоглая, из-за которого блогера обвинили в дискредитации российской армии, сообщает РЕН ТВ.

Парламентарий назвал недопустимым пародию и глумление над солдатами. Валуев напомнил, что в России недавно завершилась частичная мобилизация. По его мнению, блогера следовало бы привлечь в рамках нее в качестве наказания.

"Часть военнослужащих в результате ошибок военкоматов возвращаются домой по разным причинам, из-за болезней или детей. Приказ о частичной мобилизации вышел. Но надо приглядеться к таким, как он. Каким-то образом воспитать, может, достаточно неприятным способом для него", – сказал депутат.

Также Валуев призвал выяснить, нарушают ли действия Некоглая законы. По мнению парламентария, нельзя оставлять этот поступок безнаказанным.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина попросила Генпрокуратуру и МВД РФ проверить ролик блогера Некоглая на предмет дискредитации российской армии. Она подчеркнула, что он записал и выложил видео, в котором глумится над подвигом солдата, героически дважды отбившегося от атаки дрона с гранатами Вооруженных сил Украины. Позже Некоглай удалил ролик, но видео распространилось в Сети.

Представитель Некоглая Роберто Панчвидзе ответил на обвинения в дискредитации блогером российской армии. Он заявил, что блогер своим видео не хотел никого оскорбить или глумиться над подвигом солдата. По мнению представителя блогера, такая публикация не позволяет никого называть выродком или оскорблять любым другим способом.

Представитель блогера добавил, что Некоглай не ожидал такой реакции со стороны государства и СМИ, он испугался последствий, поэтому удалил публикацию.

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