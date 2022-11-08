Представитель Некоглая ответил на обвинения из-за видео с пародией на солдата

Фото: телеграм-канал Baza

Представитель Некоглая Роберто Панчвидзе ответил на обвинения в дискредитации блогером российской армии, сообщает "Лента.ру". Он заявил, что блогер своим видео не хотел никого оскорбить или глумиться над подвигом солдата.

"Учитывая музыку на фоне, мимику и жесты, мы считаем, что блогер, наоборот, хотел подчеркнуть героизм поступка, но точно не дискредитировать действия России и наших солдат", – подчеркнул Панчвидзе.

По мнению представителя блогера, такая публикация не позволяет никого называть выродком или оскорблять любым другим способом.

Что касается дьявольских рогов на голове Некоглая, то это, по словам Панчвидзе, часть его образа. Он напомнил, что тиктокер носит различные головные уборы на всех своих видео, в этом нет никакого скрытого смысла.

Представитель блогера добавил, что Некоглай не ожидал такой реакции со стороны государства и СМИ, он испугался последствий, поэтому удалил публикацию. Как заметил Панчвидзе, пост с ответом Екатерине Мизулиной тиктокер также написал на эмоциях, вызванных страхом.

"То, что он удалил пост, абсолютно понятная реакция любого человека, который испугался дальнейших последствий", – подчеркнул представитель.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина попросила Генпрокуратуру и МВД РФ проверить ролик блогера Некоглая на предмет дискредитации российской армии. Она подчеркнула, что он записал и выложил видео, в котором глумится над подвигом солдата, героически дважды отбившегося от атаки дрона с гранатами Вооруженных сил Украины. Позже Некоглай удалил ролик, но видео распространилось в Сети.

Некоглай ответил Екатерине Мизулиной на обвинения. Свой ответ он опубликовал в соцсетях, однако через некоторое время удалил его.

Блогер записал видео под трек на английском языке Rasputin, который накладывают в соцсетях на видео, когда хотят рассказать о "крутых русских".

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