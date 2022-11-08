Некоглай ответил Мизулиной на обвинения в дискредитации ВС РФ

Фото: телеграм-канал Baza

Блогер Некоглай ответил главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной на обвинения в дискредитации российской армии. Свой ответ он опубликовал в соцсетях, однако через некоторое время удалил его.

"Мизулина круто работаешь. Увидила дескридитацию в этом ролике? За свои 45 лет жизни или сколько тебе я незнаю… Ты так и не выучила английский язык? Даже на самом базовом уровне? Выглядишь забавно (орфография и пунктуация сохранены)", – написал блогер.

Ранее Екатерина Мизулина попросила Генпрокуратуру и МВД РФ проверить ролик блогера Некоглая на предмет дискредитации российской армии. Она подчеркнула, что он записал и выложил видео, в котором глумится над подвигом солдата, героически дважды отбившегося от атаки дрона с гранатами Вооруженных сил Украины.

По ее словам, блогер не может понять переживания близких людей военнослужащих, которые сейчас находятся на передовой. Мизулина отметила, что позже Некоглай удалил ролик, но видео распространилось в Сети.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!