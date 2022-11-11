15:24Общество
Мосгорсуд признал законным выдворение блогера Некоглая из РФ
Фото: телеграм-канал SHOT
В пятницу, 11 ноября, Мосгорсуд признал законным решение о принудительном выдворении из РФ гражданина Молдавии блогера Некоглая (Николая Лебедева). Об этом сообщает ТАСС.
"Постановление суда первой инстанции оставить без изменения, жалобу защиты – без удовлетворения", – постановил суд.
Ранее стало известно, что суд оштрафовал Некоглая на 5 тысяч рублей. Его решили выдворить из России. Уточнялось, что блогера привлекли по статье "Нарушение миграционного законодательства".
До этого в Сети распространился ролик, где Некоглай пародирует раненого российского военного, атакованного с беспилотника.
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина назвала блогера "выродком" и попросила проверить ролик на предмет дискредитации российской армии.
После этого Некоглай рассказал, что не станет подавать на нее в суд за прямые оскорбления.
Блогера Некоглая выдворят из РФ
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