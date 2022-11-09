Британцы восхитились отбросившим гранаты ВСУ российским солдатом

Фото: телеграм-канал Readovka

Читатели британского издания The Independent восхитились храбростью российского солдата, отбросившего голыми руками несколько гранат, брошенных Вооруженными силами Украины, сообщает газета "Известия".

Так, один из пользователей под публикацией видео с российским бойцом написал: "Должен выразить уважение этому парню за его несгибаемость и спокойствие, когда эти ребята пытаются снести ему голову".

Также пользователей возмутило, что украинские СМИ хвалились своими успехами "в охоте на солдата", демонстрируя кадры с военным. Многие пользователи назвали произошедшее военным преступлением.

"Брат, почему, черт возьми, никто не говорит о том, что это в буквальном смысле военное преступление. Парень безоружен и ранен, а какой-то негодяй сбрасывает гранаты с беспилотника!" – написал еще один читатель.

Комментаторы обратили внимание на то, что российский военнослужащий не представлял угрозы для ВСУ, поэтому у украинских бойцов не было логичных причин сбрасывать на него несколько боеприпасов.

Ранее в соцсетях начали распространять видео с российским военнослужащим. Находясь в окопе и под обстрелом, он откинул несколько гранат ВСУ. Ролик в своем YouTube-канале в том числе опубликовала британская газета Telegraph, а затем закрыла комментарии к нему из-за того, что читатели начали восхищаться мужеством и смекалкой российского солдата. Британский таблоид The Sun назвал видео шокирующим.

Отмечается, что после выдергивания кольца из чеки запал срабатывает примерно через 3,2–4,2 секунды. Это время рассчитано в том числе с целью, чтобы человек, который ее бросает, сам не подорвался. Таким образом, у военного было всего несколько секунд на то, чтобы избавиться от гранат.

Позднее стало известно, что имя солдата, который голыми руками отбрасывал от себя гранаты, летевшие с украинского коптера, Алексей. Он служит в 138-й отдельной мотострелковой бригаде, дислоцированной в поселке Каменка Выборгского района Ленобласти.

Сам герой видео удивился такому общественному резонансу, поскольку, по его мнению, ничего особенного в его поступке нет. Как он считает, у всех россиян в такие моменты хватает хладнокровия.

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