Отбросивший украинские гранаты российский боец объяснил свой поступок

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Российский военнослужащий, отбросивший несколько украинских гранат, объяснил свой поступок, сообщает Readovka.

Солдат удивился такому общественному резонансу, поскольку, по его мнению, ничего особенного в его поступке нет. Как он считает, у всех россиян в такие моменты хватает хладнокровия.

Ранее в соцсетях начали распространять видео с российским военнослужащим. Находясь в окопе и под обстрелом, он откинул несколько гранат ВСУ. Ролик в своем YouTube-канале в том числе опубликовала британская газета Telegraph, а затем закрыла комментарии к нему из-за того, что читатели начали восхищаться мужеством и смекалкой российского солдата. Британский таблоид The Sun назвал видео шокирующим.

Отмечается, что после выдергивания кольца из чеки запал срабатывает примерно через 3,2–4,2 секунды. Это время рассчитано в том числе с целью, чтобы человек, который ее бросает, сам не подорвался. Таким образом, у военного было всего несколько секунд на то, чтобы избавиться от гранат.

Познее стало известно, что имя солдата, который голыми руками отбрасывал от себя гранаты, летевшие с украинского коптера, Алексей. Он служит в 138-й отдельной мотострелковой бригаде, дислоцированной в поселке Каменка Выборгского района Ленобласти.



Видео: телеграм-канал Москва 24

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