Отбросивший от себя гранаты солдат оказался из Ленинградской области

Фото: телеграм-канал "ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ NEWS"

Российский солдат, получивший известность после того, как голыми руками отбрасывал от себя гранаты, летевшие с украинского коптера, оказался пехотинцем из Ленинградской области, сообщает РИА Новости.

Власти региона заявили, что гордятся мужеством пехотинца Алексея из 138-й отдельной мотострелковой бригады, дислоцированной в поселке Каменка Выборгского района Ленобласти.

Ранее в соцсетях начали распространять видео с российским военнослужащим. Находясь в окопе и под обстрелом, он откинул несколько гранат ВСУ.

Ролик в своем YouTube-канале в том числе опубликовала британская газета Telegraph, а затем закрыла комментарии к нему из-за того, что читатели начали восхищаться мужеством и смекалкой российского солдата. Британский таблоид The Sun назвал видео шокирующим.

9 ноября Владимир Соловьев написал в своем телеграм-канале, что съемка велась у села Малая Рогань весной этого года. Попавший в кадр боец выжил.

Отмечается, что после выдергивания кольца из чеки запал срабатывает примерно через 3,2–4,2 секунды. Это время рассчитано в том числе с целью, чтобы человек, который ее бросает, сам не подорвался. Таким образом, у военного было всего несколько секунд на то, чтобы избавиться от гранат.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина попросила Генпрокуратуру и МВД РФ проверить ролик блогера Некоглая на предмет дискредитации российской армии. Она подчеркнула, что он записал и выложил видео, в котором глумится над подвигом солдата, героически дважды отбившегося от атаки дрона с гранатами Вооруженных сил Украины. Позже Некоглай удалил ролик, но видео распространилось в Сети.

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