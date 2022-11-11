Даня Милохин заступился за Некоглая

Фото: телеграм-канал "Даня Милохин"

Российский блогер Даня Милохин поделился переживаниями за своего коллегу Некоглая (настоящее имя – Николай Лебедев), которого по решению суда должны выдворить из страны.

"Очень переживаю за Колю. Очень зол на тех, кто это начал. Если я узнаю, что его там бьют. Об этом узнают все", – написал Милохин в телеграм-канале.

Некоглай выложил в своих социальных сетях видеоролик с пародией на солдата, который откидывал сброшенные на него с беспилотника гранаты. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина назвала блогера "выродком" и попросила проверить ролик на предмет дискредитации российской армии.

После этого появились сообщения о задержании блогера в районе "Москва-Сити". Источники в правоохранительных органах сообщали, что это связано с нарушением миграционного законодательства.

Позже суд оштрафовал блогера на 5 тысяч рублей и постановил выдворить его из страны.



Блогера Некоглая доставили в ЦВСИГ "Сахарово"

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