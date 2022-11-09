В Москве задержали блогера Некоглая

Фото: телеграм-канал SHOT

Правоохранительные органы задержали в Москве российского блогера Некоглая (Николая Лебедева), который ранее выложил ролик с пародией на российского солдата. Об этом сообщает РБК со ссылкой на его представителя Роберто Панчвидзе.

"Его задержали, юрист у него есть, больше пока ничего сказать не могу", – поделился он.

По информации источника издания в столичном ГУ МВД, Некоглая задержали в районе "Москва-Сити". По предварительным данным, это связано с нарушением миграционного законодательства.

Ранее в интернете распространился ролик, на кадрах которого Некоглай пародирует раненого российского военного, атакованного с беспилотника.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина назвала блогера "выродком" и призвала Генпрокуратуру и МВД РФ проверить ролик на предмет дискредитации российской армии. В свою очередь Некоглай заявил, что не станет подавать на нее в суд за оскорбления.

Панчвидзе также ответил на обвинения блогера в дискредитации. По его мнению, Некоглай своим видео не хотел никого оскорбить или глумиться над подвигом солдата. Он подчеркнул, что публикация не дает права называть кого-либо выродком.

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