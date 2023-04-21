Аккаунты Крида, Гасанова, Лебедева и еще 12 блогеров внесены в реестр РКН

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Аккаунты на платформах Twitch, Telegram и Kick 15 блогеров, в числе которых Егор Крид, Гусейн Гасанов, Николай Лебедев и другие внесены в реестр запрещенной информации Роскомнадзора (РКН). Об этом сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

"Получили официальные ответы от Роскомнадзора и ФНС в связи с обращениями Лиги по незаконной рекламе казино. В реестр запрещенных сайтов внесены ресурсы стримеров на площадках Twitch, Telegram, Kick. Платформам направлены требования от РКН об ограничении доступа к аккаунтам на территории России", – цитирует ТАСС Мизулину.

Она подчеркнула, что в реестр внесли ссылки на аккаунты Егора Крида, Гусейна Гасанова, Андрея Бурима, Николая Лебедева, Юрия Хованского, Виктора Нигрини, Олега Горбенко, Альберта Васильева, Игоря Лысаковского, Ильнура Хафизова, Арена Зурабяна, Александра Зубарева, Игоря Сайганова, а также Кирилла и Александра Волынкиных.

Мизулина отметила, что в ФНС организовали комплекс контрольно-аналитических действий, которые касаются возможного наличия признаков нарушения налогового законодательства.

Ранее Мизулина сообщила, что Лига безопасного интернета попросила МВД и Роскомнадзор проверить стриминговую платформу Twitch на предмет рекламы наркотиков.

Она также призвала блогеров и всех, кто видит рекламу магазинов по продаже наркотиков, направлять жалобы в службы поддержки соцсетей. По ее словам, Лига безопасного интернета внимательно отслеживает рекламные объявления наркомагазинов у блогеров.

