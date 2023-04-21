Роскомнадзор потребовал от Twich удаления 15 материалов об организации незаконных лотерей

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Роскомнадзор внес в Единый реестр запрещенной информации ссылки на 15 материалов об организации азартных игр и потребовал от стриминговой платформы Twitch удалить их. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РКН.

"В адрес владельца интернет-сервиса Роскомнадзор направил требования о необходимости удаления запрещенных материалов", – отметили в ведомстве.

Представители РКН добавили, что соответствующая информация была направлена в том числе в Следственный комитет для принятия соответствующих мер, предусмотренных законодательством РФ.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявляла, что аккаунты Егора Крида, Гусейна Гасанова, Николая Лебедева и других блогеров, которые ведут трансляции на Twitch, были внесены в реестр запрещенной информации РКН. Решение было связано с незаконной рекламой казино.

Как отмечали представители Лиги, блогеры создавали телеграм-каналы, чтобы переводить туда свою аудиторию и распространять незаконную рекламу, не рискуя быть заблокированными в других соцсетях.

