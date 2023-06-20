В Минцифры заявили об отсутствии планов по ограничению работы мессенджеров в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Планов по ограничению работы мессенджеров для общения граждан РФ нет, заявил глава Минцифры Максут Шадаев. Об этом сообщает ТАСС.

"Никаких планов ограничения мессенджеров для личного общения нет", – сказал министр в ходе CNews Forum "Кейсы и опыт IT-лидеров".

Ранее Шадаев заявлял, что вопрос, связанный с ограничением доступа к мессенджеру WhatsApp (принадлежит запрещенной в РФ и признанной экстремистской корпорации Meta Platforms), на территории РФ не обсуждается. По его словам, никаких предпосылок для блокировки мессенджера не было.



В прошлом году на ресурсе Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам и страницам сайтов в интернете появилась информация, что ведомство запретило домен t.me, принадлежащий мессенджеру Telegram. Указывалось, что решение было принято по требованию Генпрокуратуры РФ.

Также сообщалось, что основанием для внесения домена в реестр запрещенных стала статья закона "Об информации", которая регламентирует ограничение доступа к информации, содержащей призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, а также к фейкам, распространяемым под видом достоверных сообщений.

Позже домен t.me пропал из реестра ограниченных Роскомнадзором ресурсов.

После этого в РКН заявляли, что блокировка Telegram на территории РФ исключена.



Роскомнадзор не ограничивал работу WhatsApp в России