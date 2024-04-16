В России могут заблокировать TikTok

Фото: depositphotos/tbtb

Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) направила Роскомнадзору предложение осуществить блокировку приложения TikTok в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо ассоциации.

Как сказано в заявлении, ведомство уже получило это предложение и изучит его до 8 мая. В ассоциации уточнили, что при блокировке TikTok иные российские соцсети смогут увеличить аудиторию на 30 миллионов человек – такое на данный момент количество пользователей приложения в РФ.

В ассоциации также упомянули, что TikTok функционирует в России лишь частично: россияне могут просмотреть ролики двухлетней давности, а отечественные блогеры остались без дохода от просмотров.

АППСИМ потребовала проверить приложение на предмет локализации аудитории (закон "О персональных данных"), так как TikTok до сих пор позволяет посмотреть ролики и оставить под ними комментарии. При выявлении нарушений ассоциация просит Роскомнадзор применить максимальную меру наказания – заблокировать соцсеть.

Ранее Роскомнадзор заявил, что не ограничивает работу TikTok на территории России. Регулятор не получал сообщений от платформы о возобновлении работы в РФ.

