ЕС начал расследование в отношении защиты данных детей в TikTok и YouTube

Фото: depositphotos/j_ilina

Евросоюз начал расследование в отношении защиты данных несовершеннолетних на платформах TikTok и YouTube. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на сообщение Еврокомиссии.

Уточняется, что Брюссель попросил компании предоставить дополнительные сведения о шагах, которые приняли для выполнения обязательств в отношении защиты детей, их психического и физического здоровья.

Также Еврокомиссия направила предупреждение в TikTok. Соцсеть подозревается в распространении нелегального контента о конфликте в Израиле. Брюссель потребовал принять срочные меры для защиты молодежи от фейков, иначе к оператору применят санкции.

Ранее Роскомнадзор заявил, что не ограничивает работу сервиса по просмотру и созданию видео TikTok на территории России. Регулятор не получал сообщений от платформы о возобновлении работы в РФ.

TikTok, Telegram, Zoom, Discord и Pinterest будут маркироваться как нарушители законов РФ