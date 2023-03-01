TikTok ограничит время пользования соцсетью для детей и подростков

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Сервис для создания и просмотра видео TikTok вводит ограничения по времени использования соцсети для людей младше 18 лет.

"В ближайшие недели для каждого аккаунта, принадлежащего пользователю младше 18 лет, будет автоматически установлено ограничение на 60 минут в день", – говорится в сообщении компании.

После достижения лимита молодым людям предложат ввести код доступа для продолжения просмотра. Тем, кому часа в сутки окажется мало, сервис предлагает самостоятельно установить лимит на 100 минут в день. Ребятам младше 13 лет рекомендовали смотреть TikTok больше 60 минут только с одобрения родителей.

Опекунам предложили установить или ввести код доступа, с помощью которого дети смогут просматривать контент сервиса еще дополнительные 30 минут.

Помимо этого, TikTok разработал функцию, позволяющую родителям создать расписание отключения уведомлений у подростков. Ребята 13–15 лет не будут получать push-уведомления с 21:00, а 16–17 лет – с 22:00. Разработчик подчеркнул, что все нововведения в скором времени станут доступны всем пользователям.

Ранее стало известно, что директор административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг разослала профильным ведомствам служебную записку со сроком, за который учреждения должны будут удалить TikTok с корпоративных устройств.

В администрации американского президента подчеркнули, что китайский сервис не должен находиться на рабочих оборудованиях.

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