Белый дом дал ведомствам месяц на удаление TikTok с корпоративных устройств

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Администрация президента США дала американским правительственным учреждениям 30 дней на то, чтобы удалить с рабочего оборудования и систем китайское приложение TikTok. Об этом информирует Reuters со ссылкой на служебную записку, которую директор административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг разослала соответствующим ведомствам.

Учреждения должны будут переделать контракты на информационные технологии так, чтобы предоставить поставщикам гарантии на сохранность данных в Штатах. Подобные правила коснутся только рабочих устройств, устанавливать TikTok на личные оборудования разрешается, говорится в служебной записке.

До этого в СМИ появилась информация, что Еврокомиссия рекомендовала своим сотрудникам удалить TikTok с корпоративных телефонов.

Ранее сообщалось, что TikTok сокращает штат сотрудников на территории России. Сейчас сервис анализирует ситуацию, чтобы принять решение о возобновлении полноценной работы в государстве.

TikTok, Telegram, Zoom, Discord и Pinterest будут маркироваться как нарушители законов РФ

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