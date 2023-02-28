11:37В мире
Белый дом дал ведомствам месяц на удаление TikTok с корпоративных устройств
Фото: depositphotos/Narin_Photo
Администрация президента США дала американским правительственным учреждениям 30 дней на то, чтобы удалить с рабочего оборудования и систем китайское приложение TikTok. Об этом информирует Reuters со ссылкой на служебную записку, которую директор административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг разослала соответствующим ведомствам.
Учреждения должны будут переделать контракты на информационные технологии так, чтобы предоставить поставщикам гарантии на сохранность данных в Штатах. Подобные правила коснутся только рабочих устройств, устанавливать TikTok на личные оборудования разрешается, говорится в служебной записке.
До этого в СМИ появилась информация, что Еврокомиссия рекомендовала своим сотрудникам удалить TikTok с корпоративных телефонов.
Ранее сообщалось, что TikTok сокращает штат сотрудников на территории России. Сейчас сервис анализирует ситуацию, чтобы принять решение о возобновлении полноценной работы в государстве.
TikTok, Telegram, Zoom, Discord и Pinterest будут маркироваться как нарушители законов РФ
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