Россияне больше не могут подтвердить подлинность новых аккаунтов Google

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Новый аккаунт Google нельзя подтвердить с помощью российского номера телефона, сообщает ТАСС.

Система позволяет выполнить все необходимые действия для создания новой учетной записи: выбрать имя, пол и дату рождения, придумать адрес электронной почты и пароль к ней.

Однако подтверждение российского мобильного номера невозможно. После загрузки форма Google сообщает, что "номер не может быть использован для подтверждения".

Утром 9 сентября сервис для создания заметок Notion прекратил работу в России. Создатели платформы сообщили, что решение связано с введением ограничений со стороны США.

Весной 2024 года для российских пользователей прекратила работу крупнейшая компания – разработчик программного обеспечения для строительства и машиностроения Autodesk. Прекращение функционирования программы вызвано 12-м пакетом антироссийских санкций со стороны Евросоюза.