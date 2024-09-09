Сервис для создания заметок Notion прекратил работу в России

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Платформа для создания заметок и списков Notion полностью прекратила работу в России с 9 сентября. Об этом сообщает РИА Новости.

В платформе сообщили, что данное решение было принято в связи с введением со стороны США ограничений. Вашингтон в июне этого года запретил гражданам и компаниям США предоставлять услуги в сфере программного обеспечения и IT-консалтинга, проектирования, поддержки, а также их реэкспорт, продажу или поставку любому лицу на территории РФ.

До этого крупнейшая компания-разработчик программного обеспечения для строительства и машиностроения Autodesk запретила российским компаниям использовать свои продукты. Решение в компании объяснили 12-м пакетом антироссийских санкций со стороны Евросоюза.

