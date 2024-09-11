"Известия": предзаказы нового iPhone 16 превысили прошлогодние показатели

Фото: apple.com

Число предзаказов нового iPhone 16 в первый день после презентации выросло почти в три раза в сравнении с количеством предзаказов смартфонов предыдущего поколения. Об этом газете "Известия" заявил гендиректор розничной сети МТС Андрей Губанов.

Эксперт рассказал, что лидирующую позицию занимает iPhone 16 Pro Max – на эту модель пришлось 56% всех предзаказов. Далее следуют iPhone 16 Pro (33%), Phone 16 (10%) и iPhone 16 Plus (1%). Новая модель телефона от компании Apple станет одной из ключевых новинок рынка смартфонов в этом году, несмотря на растущую конкуренцию. Одной из главных причин популярности является преданная аудитория экосистемы Apple, объяснил Губанов.

В "Вымпелкоме" указали, что число оформленных предзаказов показывает положительную динамику в сравнении с 2023 годом – рост более чем в два раза. Базовая модель iPhone 16 пользуется спросом в черном и белом цветах, а также в ультрамарине. В моделях Pro и Pro Max преобладает флагманский Desert Titanium. В целом старшие модели пользуются большим спросом на старте предзаказа, рассказали в компании.

В "Мегафоне" также заметили активный спрос на все модели iPhone 16. По результатам первого дня объем предзаказов будет выше, чем в первый день презентации iPhone 15. А наибольшей популярностью в интернет-магазине пользуется iPhone 16 Pro Max на 256 гигабайт, уточнили в компании.

По данным пресс-службы "М.Видео – Эльдорадо", в первый день количество предзаказов iPhone 16 на 30% больше, чем на смартфон предыдущего поколения. Больше половины из них принадлежат iPhone 16 Pro Max в цвете Desert Titanium – 45% всех предзаказов Pro-серии. В компании прогнозируют сохранение динамики и повышенного спроса к новинкам Apple.

Ретейлеры уже озвучили цены на новый смартфон. Так, iPhone 16 будет стоить от 112 999 рублей, iPhone 16 Plus – от 129 999 рублей, iPhone 16 Pro – от 152 999 рублей, а iPhone 16 Pro Max – от 189 999 рублей, сообщили в "М.Видео – Эльдорадо". В МТС стоимость iPhone 16 составит от 114 990 рублей, iPhone 16 Plus – от 134 990 рублей, iPhone 16 Pro – от 154 990 рублей, а iPhone 16 Pro Max – от 194 990 рублей.

Руководитель направления Apple одной из компаний Любовь Морозова сказала, что после каждого официального анонса Apple в первые дни возникает пиковый спрос, когда фанаты продукции компании стремятся купить новинки даже по сильно завышенной цене. Она считает, что регулярные поставки этих новинок в Россию начинаются в среднем через месяц после официального анонса и с этого момента цена на них приходит к рыночным значениям, а спрос выравнивается до обычного, среднего уровня. По ее словам, спрос на iPhone 16 не превысит уровень продаж iPhone 15.

Заявленные компанией функции искусственного интеллекта (ИИ) не будут оказывать серьезного влияния, поскольку часть из них не работает в РФ, а другие не востребованы в ежедневном использовании, высказался руководитель направления розничных проектов IT-холдинга Антон Фомин.

"Мы прогнозируем спрос на том же уровне, что и в прошлом году, то есть продажи в рамках нескольких сотен устройств в первый месяц появления новой модели на рынке. В нынешней ситуации iPhone занимает около 10–15% рынка РФ в штуках в зависимости от месяца, поэтому ажиотаж вокруг него в целом искусственный", – пояснил он.

Также ведущий аналитик Эльдар Муртазин уточнил, что ретейлеры склонны приукрашивать ситуацию, но в этом году предзаказ и последующие продажи просто не могут быть больше прошлогодних. Из покупательской аудитории из-за запретов на использование гаджетов Apple выпали госслужащие, это значительная часть пользователей iPhone в России, полагает он.

По его мнению, для более заметного спроса цена за телефон должна опуститься до 80 тысяч рублей. В целом массовый покупатель будет ждать скидок, распродаж, стабилизации рынка, сказал Муртазин.

По его мнению, в первую очередь в Россию будут завозить топовые Pro-версии. А вот просто iPhone 16 и 16 Plus будет мало. Гендиректор одной из компаний Денис Кусков предположил, что большинство покупателей будут ждать, когда смартфон подешевеет.

Презентация нового iPhone 16 прошла 9 сентября. Помимо телефонов, Apple показала Apple Watch Series 10, Apple Watch Ultra 2 и AirPods 4.

Кроме того, компания Apple планирует встроить в новые четыре смартфона, которые выйдут в следующем году, систему охлаждения на основе графита. По словам инсайдера Мин-Чи Ко, обновление произойдет впервые в истории линейки, хотя некоторые смартфоны других брендов имеют жидкостное охлаждение или кулер.