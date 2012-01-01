Техноблогер Рассказов назвал главные особенности новых AirPods и iPhone 16

Вечером 9 сентября американская компания Apple провела традиционную презентацию. Миру представили смартфоны iPhone 16 (в том числе 16 Plus, 16 Pro и 16 Pro Max), часы Watch 10 и наушники AirPods. Техноблогер Андрей Рассказов покажет главные детали новых устройств, а также назовет их стоимость.

Apple Watch 10

Рассказ об очередной презентации Apple начнем с умных часов Watch 10: они в старом дизайне, но с новыми трюками. Экран стал больше (по сути, на самую малость по сравнению с дисплеем в Watch Ultra 2). Изменили и матрицу экрана – это OLED с функцией Always On, которую тоже обновили: теперь секундная стрелка действительно будет обновляться каждую секунду.

Часы стали более тонкими, а вот динамики при этом улучшились: настолько, что можно спокойно воспроизводить аудио прямо с устройства. Говорят, этот вариант подойдет, когда вы забыли наушники, но хотите послушать, например, подкаст. Сомнительно, но допустим.

В плане корпуса "десятка" получила не только новый полированный алюминий, но и титан (черный, классический и золотой). К слову, благодаря этому материалу часы стали еще и полегче.

В Watch 10 теперь есть и новый чип S10, в котором поместился NPU – отдельный кластер для вычислений алгоритмов ИИ. Добавили также новые фичи в отслеживании активностей и основных показателей здоровья. Впервые в Apple начали следить за апноэ – состоянием, в котором у некоторых останавливается дыхание во сне. Часы покажут, есть ли у вас эта проблема, и если да, то даже визуализируют ее статус и уровень. Кстати, эта функция появится и в предыдущих часах – Series 9 и Ultra 2.

Цена: от 399 до 429 долларов за алюминиевый корпус; от 699 до 749 долларов – за титановый.

Apple Watch Ultra 2 теперь есть в черном цвете. Все остальные обновления – исключительно софтверные. Обновили приложения по отслеживанию занятий спортом, добавили функции для ныряния и много других мелких обновлений.

Цена: от 799 до 899 долларов.

AirPods 4

В новые наушники разработчики из Apple поставили чип H2 и новую акустическую архитектуру (Spatial Audio теперь доступно в базе). Также появилось отслеживание положения головы, чтобы вы могли отвечать Siri кивком. К слову, новый чип отвечает в том числе за то, чтобы отсекать посторонние шумы во время звонков.

Дизайн тоже улучшили: по заверениям Apple, наушники теперь еще лучше сидят в ушах. В свою очередь, время автономной работы заявлено до 30 часов (учитывая использование зарядного чехла).

Появилось и активное шумоподавление. Впрочем, другие бренды пробовали такое проделать, но в наушниках без силиконовых амбушюров это работает в лучшем случае заметно, но нельзя сказать, что реально полезно. Например, шум метро такие наушники, скорее всего, не заглушат. Во всяком случае, так было у других брендов, но, возможно, у Apple это получилось.

А кейс для зарядки теперь с разъемом USB-C (за это спасибо), плюс поддерживает беспроводную зарядку – причем она магнитная, прямо как у iPhone.

Цена: 129 долларов за версию без активного шумоподавления и 179 долларов за версию с шумодавом.

AirPods Max обновили совсем слегка, добавив новых цветов, а также поддержку разъемов USB-C.

Цена: 549 долларов.

AirPods Pro 2

В "прошки" добавили функцию, которая позволит слегка заглушать слишком громкие звуки, чтобы ваши уши не пострадали. Также с их помощью можно пройти пятиминутный тест на слух через приложение на iPhone. Это поможет понять, есть ли у пользователя хоть какая-то стадия его потери в общем или только среди конкретных звуковых частот.

Еще одна новая функция – улучшение слуха: наушники будут увеличивать громкость звуков вокруг владельца. Причем, опять же по заверениям, они делают это на клиническом уровне, благодаря огромной базе данных из исследований. А профайл улучшения слуха будет работать сразу и для музыки, и для других сервисов, которыми владелец пользуется через наушники.

Цена: 249 долларов.

iPhone 16 и iPhone 16 Plus

Добрались до самого интересного. iPhone 16 стал первым смартфоном от Apple, сделанным специально для работы с генеративными нейросетями.

Покупателей ждут новые цвета – ультрамарин, зеленый, розовый и другие. Все они гораздо более насыщенные в сравнении с прошлогодними. Дисплей – до 2 000 нит на ярком солнце, а размеры – 6.1 и 6.7 дюйма в зависимости от версии.

Чип здесь новый, A18, а также новый 16-ядерный кластер NPU для вычислений ИИ. На презентации прозвучало, что процессор даже мощнее некоторых десктопных компьютеров, но никакого сравнения, конечно, не предоставили.

Одна из основных фишек – новая сенсорная кнопка управления камерой с массой функций. Например, простое нажатие запускает объектив, а еще одно позволит сделать снимок. Можно также провести по кнопке пальцем, чтобы настроить экспозицию или глубину резкости, либо переключиться между объективами.

Цена: от 799 и 899 долларов.

iPhone 16 Pro и 16 Pro Max

Дизайн "старшему брату" оставили старым, но увеличили дисплеи, а также добавили новую кнопку для камеры и поиска. Экраны теперь 6.3 и 6.9 дюйма.

Что касается генеративных нейросетей, Pro-смартфоны ничем особо не отличаются от классических версий. Кроме парочки фишек, доступных только для нового процессора A18 Pro. Он стал чуть мощнее и быстрее, а на презентации и вовсе заявили, что он вообще самый производительный в смартфонах.

Основная камера на 48 Мп (видимо, та же, что в прошлогодней "прошке", но второго поколения). Ультраширик теперь тоже на 48 Мп, и говорят, захватывает в 2,6 раза больше света. Макро-режим, конечно, тоже есть.

В Pro-версии также есть пятикратный телевик с сенсором на 12 Мп. А новая кнопка, как и в младшей модели, имеет функцию слайдера: по ней, в том числе, можно проводить пальцем, и этим вы будите приближать изображение. Фотокнопка, кстати, работает и как поисковик: зажимаете, направляете камеру на что-то, отпускаете – и появляется поиск по картинке. Пользоваться можно как через Google, так и переключиться на ChatGPT, например.

Еще пара слов про обновку: она сделана из сапфирового стекла. Нажали – камера открылась, еще раз – сделали фото. Зажали – начали записывать видео. Причем кнопка понимает силу: прижали слегка – и получили дополнительные функции, вроде выбора линзы. Слегка, но два раза – другие опции, и так далее.

Фотостилей стало больше, и работают они интереснее – как в момент создания снимка, так и при последующем применении. Более того, каждый стиль можно дополнительно "докрутить", сместив изменения цветов с помощью небольшой цветовой сетки. Само по себе это очень круто, правда, выглядит сложновато для обычного пользователя.

При этом новый процессор позволяет снимать видео в 4К, 120 кадров в секунду. Благодаря этому можно делать качественные замедленные ролики.

Обновили и само приложение камеры. Теперь в нем отображаются сетки для любых форматов. Переделали и обработку аудио: можно дополнительно настроить, что и как много вы хотите слышать после того, как записали видео.

Цена: от 999 и 1199 долларов.

Apple Intelligence

На презентации много времени посвятили и генеративным моделям – теперь они могут создавать тексты, изображения и даже выполнять какие-то действия вместо вас. И, конечно, все, что происходит у вас на смартфоне, остается там. По крайней мере, нам это обещают.

Но все еще придется полагаться на Cloud Compute – приватные сервера, куда направляются ваши данные, обрабатываются, отправляются вам обратно и сразу же удаляются с сервера. По заверениям компании, никто не имеет доступа к этим сведениям. Получается, даже в Apple пока не смогли создать достаточно мощные генеративные нейросети прямо на смартфоне. И пока это не произошло, по-прежнему для этого нужны сервера.

На презентации также рассказали про новые фишки в Siri: например, можно попросить голосового помощника отправить кому-то фото с прошлых выходных, после чего ассистент сам отберет нужные снимки и отправит нужному контакту.

Что в итоге?

На мой взгляд, самые интересные обновления – это новые возможности для слуха в AirPods Pro, а также новые цвета iPhone 16.

Почти все новое – довольно минорное, и единственное, за что цепляется память, – новая кнопка во всей линейке телефонов. Благодаря ей открывается целый мир возможностей по скоростному управлению смартфоном. И камеру быстро открыть и настроить, и в поисковик зайти, и с ChatGPT поговорить.

С часами вообще странная история: они вроде бы обновились, но абсолютно никак не изменились внешне, за исключением новых цветов и материалов. Впрочем, на руке гендиректора Apple Тима Кука на презентации новинка выделялась довольно заметно. Кажется, еще одна фича, которую получится оценить, только держа ее в руках.