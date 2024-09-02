Инсайдер Мин-Чи Ко заявил, что iPhone впервые получит систему охлаждения

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Компания Apple встроит в новые четыре смартфона, которые выйдут в продажу в следующем году, систему охлаждения на основе графита. Об этом заявил инсайдер Мин-Чи Ко на своей странице в соцсети X.

Он отметил, что такое обновление в телефонах произойдет впервые в истории линейки, хотя некоторые смартфоны других брендов имеют жидкостное охлаждение или кулер. По мнению эксперта, система охлаждения необходима для того, чтобы устройства могли более эффективно работать с инструментами искусственного интеллекта (ИИ). Кроме того, они смогут дольше работать без перегрева при запуске видеоигр.

Все устройства линейки iPhone 17 появятся в продаже с графитовыми листами, которые позволят улучшить теплообмен смартфонов. Но при этом только iPhone 17 Pro Max получит испарительную камеру. Мин-Чи Ко объяснил это тем, что данной модели корпорация уделяет особое внимание.

Кроме того, на iPhone 16 Pro Max придется 40% поставок новых моделей.

Ранее сообщалось, что компания Apple начала работу над созданием домашнего гаджета, который будет похож на iPad и иметь роботизированную руку. Роборука будет способна перемещаться по экрану. Пользователи смогут наклонять и вращать на 360 градусов дисплей гаджета.

