Bloomberg: Apple разрабатывает домашний гаджет с рукой-роботом

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Американская компания Apple начала работу над созданием домашнего гаджета, который будет похож на iPad и иметь роботизированную руку. Об этом сообщает RT со ссылкой на агентство Bloomberg.

По данным издания, роборука будет способна перемещаться по экрану. Пользователи смогут наклонять и вращать на 360 градусов дисплей гаджета.

Новое устройство планируется сделать частью системы умного дома. Оно будет использоваться для видеоконференций, уточнило агентство.

Предполагается, что гаджет выйдет в 2026 или 2027 году. Его цена может достичь 1 тысячи долларов.

Ранее инсайдер Сонни Диксон опубликовал фотографию, на которой, предположительно, изображены смартфоны iPhone 16 Pro и 16 Pro Max. Судя по снимкам, они выйдут в цветах Space Black, White и Natural Titanium. Версия Space Black напоминает по цвету классические черные iPhone. Последним смартфоном Apple в "настоящем" черном цвете был iPhone 7.

В 2026 году компания Apple может выпустить первый iPhone со складным экраном. Ожидается, что он будет напоминать устройства по типу Samsung Galaxy Z Flip. Новинку также оснастят улучшенной камерой с переменной диафрагмой, которая встречается в некоторых флагманских смартфонах на Android.

