MacRumors: в App Store появятся игры с приставок

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Компания Apple разрешила публикацию игровых эмуляторов (ПО, которое имитирует работу игровой консоли на смартфоне, компьютере или другом девайсе. – Прим. ред.) в App Store. Об этом пишет издание MacRumors.

В Apple уточнили, что игры должны быть интегрированы в приложения посредством технологии HTML5. А разработчик и приложение должны соответствовать ряду правил, чтобы их игра появилась в App Store.

Как отмечается, необходимо соблюдать правила конфиденциальности и сбора данных. Модераторы App Store будут следить за соблюдением авторского права и блокировать пиратские игры.

У игровых эмуляторов также должны быть механизмы фильтрации нежелательных материалов. Игры будут доступны только для пользователей из стран Евросоюза.

До этого стало известно, что выручка Apple в РФ упала более чем в 23 раза в 2023 году. По данным отчета компании известно, что выручка Apple в 2022 году составляла примерно 85 миллиардов рублей, а за прошлый год она упала до 3,6 миллиарда рублей.