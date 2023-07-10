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В России цены на Xbox и PlayStation снизились до минимума. Стоимость приставок впервые стала ниже, чем она была на старте продаж в 2020 году, сообщает газета "Известия".

Стоимость консоли Xbox Series X на момент старта продаж была 45,5 тысячи рублей. Однако в 2021 году компания Microsoft увеличила стоимость консоли до 50 тысяч рублей. В настоящее время официальные ретейлеры продают Xbox Series X за 40 тысяч рублей. При этом в январе 2022 года ее цена находилась в диапазоне от 55 до 60 тысяч рублей.

Консоль от Sony на старте продаж стоила 47 тысяч рублей, но в 2021 году ее производитель увеличил цену до 50 тысяч рублей. Сегодня ее можно приобрести за 48–56 тысяч рублей, однако полгода назад консоль стоила порядка 70 тысяч рублей.

В материале уточнили, что на момент старта продаж консоли Xbox и PlayStation были в дефиците из-за кризиса полупроводников и их почти невозможно было купить по рекомендуемым ценам.

"Ранее высокая стоимость была обусловлена дефицитом консолей, и, по мере насыщения рынка и сокращения клиентского спроса, цена постепенно понижалась", – рассказали в пресс-службе "Ситилинка".

По словам представителя компании "Марвел-Дистрибуция", занимающейся ввозом техники в РФ, снижение цены произошло из-за низкого спроса приставок.

В Ozon отметили, что в настоящее время средняя цена Xbox на 22% ниже, чем год назад. В то же время стоимость PlayStation меньше на 20%. Снижение цены связали с достаточной насыщенностью рынка, то есть консоли поступают на российский рынок в свободном доступе. Кроме того, растет конкуренция, что позитивно сказывается на цене товаров.

Кроме того, необходимо учитывать факторы сезонности, доступности товара у дистрибьюторов и производителей, изменения курса рубля, который может привести к небольшому повышению цен до осени, добавили в пресс-службе маркетплейса.

В пресс-службе "М.Видео-Эльдорадо" сообщили, что спрос на консоли демонстрирует обратный тренд. За первое полугодие единичные продажи актуальных приставок выросли более чем вдвое по сравнению с 2022 годом. За этот же период спрос на Ozon увеличился в 2,8 раза, заявили в пресс-службе маркетплейса.

В свою очередь, независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко рассказал, что падение цен на Xbox и PlayStation в России – это закономерный процесс. Он отметил, что чем больше времени проходит с момента выпуска консоли, тем ниже становится ее стоимость. В это же время производители подготавливают выпуск новой версии приставки, передает телеканал "360".

"Это логичный процесс, консолям по три года. Железо, которое в них встроено, технически, морально устаревает", – сказал эксперт.

Он подчеркнул, что ежегодно появляются новые технологии.

Кузьменко заметил, что за последние более чем 20 лет, как производят консоли современного поколения, начиная с PlayStation-1 отслеживается одна и та же тенденция. Он привел пример стоимости приставки на старте продаж в размере 100 долларов, которая на следующий год подешевела до 80 долларов, а далее ее стоимость снизилась до 60 долларов.

Эксперт добавил, что при выходе нового поколения консоль снимают с производства и продают по себестоимости.

По его словам, Россия является компьютерной страной, где около 80% любителей игр выбирают использовать компьютер. Но немало и тех, кто пользуется Xbox и PlayStation. Тем более для этих консолей производят свои эксклюзивные игры.

"Многие люди предпочитают покупать консоли не на старте. Когда консоль выходит, то для нее делают две или три эксклюзивные игры, а все остальное есть на ПК", – сказал эксперт.

Кузьменко предположил, что в 2024 году могут анонсировать выход новых моделей Xbox и PlayStation. Он отметил, что за рубежом ежегодно консоль дешевеет, так как это стандартное явление для игровой индустрии.

В конце мая 2023 года японская корпорация Sony во время онлайн-презентации PlayStation Showcase 2023 представила проект портативной консоли, получившей название Project Q.

Отмечается, что на экран этой портативной консоли можно транслировать любую игру с PlayStation 5 при помощи Wi-Fi. Сам экран обладает разрешением Full HD, а управление дублирует все функции стандартного геймпада Sony DualSense.

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