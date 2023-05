Новый эксклюзив для Nintendo Switch стал лучшей игрой 2023 года по версии Metacritic

Фото: AP Images/Invision for Nintendo/STEPHEN BRASHEAR

Новый эксклюзив для портативной консоли Nintendo Switch под названием The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom стала лучшей игрой 2023 года по версии агрегатора рецензий и журналистских оценок Metacritic. Об этом сообщается на сайте агрегатора.

На сайте игра получила 96 из 100 баллов, что стало самым высоким результатом всех релизов в 2023 году.

На втором месте рейтинга оказалась еще одна игра, выпущенная эксклюзивно на Nintendo Switch – ремастер Metroid Prime. Она набрала на два балла меньше, чем победитель.

Второе место портативный эксклюзив разделил с новой версией "Ведьмак 3: Дикая охота".

На третьем месте также оказались сразу два проекта – Tetris Effect: Connected и ремейк Resident Evil 4 с оценкой 93 балла из 100

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom является продолжением игры The Legend of Zelda: Breathe of the Wild, которая вышла в 2017 году. Она повествует о герое по имени Линк и принцессе Зельде, которые сталкиваются со сложностями в вымышленном королевстве Хайрул.

Официальный выход игры состоялся 12 мая этого года, она доступна только для пользователей Nintendo Switch.

Ранее сообщалось, что разработчики Hogwarts Legacy по вселенной "Гарри Поттера" выпустили патч, который добавляет в игру специальный режим, предназначенный для арахнофобов.

Он полностью убирает из геймплея маленьких пауков, которых можно заметить на земле, а больших пауков превращает в жукоподобных существ на роликах.



The City: топ ожидаемых компьютерных игр 2023 года