Фотосервис Pinterest сократит до 15% сотрудников

Фото: ТАСС/IMAGO/Rüdiger Wölk

Сервис фотографий Pinterest собирается сократить до 15% сотрудников в рамках реструктуризации. Об этом сказано в сообщении компании, передает РИА Новости.

Кроме того, будут сокращены и офисные площади. Отмечается, что на реструктуризацию будет потрачено около 35–45 миллионов долларов до налогообложения. Преобразования в компании должны завершить к 30 сентября этого года.

В конце 2024-го в штате компании было 4 666 сотрудников. Теперь сократить могут около 700 из них. Отчет за четвертый квартал 2025-го будет опубликован 12 февраля. Акции Pinterest на предторгах в США уже подешевели на 2,9%.

Ранее стало известно, что международный онлайн-маркетплейс Amazon планирует сократить еще около 14 тысяч сотрудников. Примерно столько же сокращений было в компании в октябре 2025 года. Таким образом, общее количество увольнений за два этапа составит около 30 тысяч.

