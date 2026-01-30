Юрист Нечаева: громкий смех на работе может привести к увольнению

Фото: depositphotos/GaudiLab

Сотрудник может получить выговор или даже лишиться работы из-за громкого смеха. Об этом "Абзацу" рассказала юрист Екатерина Нечаева.

По словам специалиста, громкий смех могут квалифицировать в качестве нарушения трудовой дисциплины. Однако немало зависит от организации, в которой трудоустроен человек. Например, если тишина является важным фактором для выполнения работы.

"Сотруднику может быть сделано в первый раз замечание. Если он не усвоил, затем будет выговор. И увольнение в третий раз", – прокомментировала Нечаева.

Также излишне громкий смех может повлиять на имидж компании, если в офисе регулярно появляются клиенты.

Ранее юрист Илья Русяев рассказывал, что сотрудника могут уволить, если его нытье и жалобы нарушают рабочий процесс и срывают коммуникацию в коллективе. Разбираться с унывающим сотрудником могут начать из-за срыва совещания, конфликта, оскорбления, отказа от выполнения задач или злоупотребления временем.