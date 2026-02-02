02 февраля, 23:37Культура
В Сети вышел большой трейлер фильма "Майкл"
Фильм расскажет о культовом музыканте, об этапах его жизни, начиная с непростой судьбы и заканчивая его самыми громкими выступлениями перед смертью.
Режиссером ленты выступил автор "Великого уравнителя" и "Левши" Антуан Фукуа. Главную роль в кинокартине исполнил племянник артиста Джафар Джексон. Кроме того, в фильме снялись Колман Доминго, Майлз Теллер, Джулиано Вальди и Лора Хэрриер.
Ранее онлайн-платформа "Кинопоиск" представила трейлер к фильму "Король и Шут. Навсегда", премьера которого запланирована на 19 февраля. Кинокартина будет являться продолжением сериала.
Главные роли вновь сыграли Константин Плотников (Горшок), Влад Коноплев (Князь), Дарья Мельникова (Вдова), Вера Вольт (Принцесса) и Илья Хвостиков (Кочерыжка). Некроманта сыграет актер Илья Гришин.