В Сети вышел большой трейлер фильма "Майкл"

Видео: youtube.com/Universal Pictures

Кинокомпания Universal Pictures представила большой трейлер фильма "Майкл". Биографическая картина про поп-певца Майкла Джексона выйдет в мировой прокат 24 апреля.

Фильм расскажет о культовом музыканте, об этапах его жизни, начиная с непростой судьбы и заканчивая его самыми громкими выступлениями перед смертью.

Режиссером ленты выступил автор "Великого уравнителя" и "Левши" Антуан Фукуа. Главную роль в кинокартине исполнил племянник артиста Джафар Джексон. Кроме того, в фильме снялись Колман Доминго, Майлз Теллер, Джулиано Вальди и Лора Хэрриер.

Ранее онлайн-платформа "Кинопоиск" представила трейлер к фильму "Король и Шут. Навсегда", премьера которого запланирована на 19 февраля. Кинокартина будет являться продолжением сериала.

Главные роли вновь сыграли Константин Плотников (Горшок), Влад Коноплев (Князь), Дарья Мельникова (Вдова), Вера Вольт (Принцесса) и Илья Хвостиков (Кочерыжка). Некроманта сыграет актер Илья Гришин.

