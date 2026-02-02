Первый трейлер "Дьявол носит Prada – 2" появился в Сети

Видео: youtube.com/20th Century Studios

Студия 20th Century Studios представила первый полноценный трейлер продолжения культового фильма "Дьявол носит Prada". Международная премьера ленты намечена на 1 мая.

Действие нового фильма развернется спустя годы после событий оригинала. По сюжету Энди Сакс возвращается в глянцевую империю Runway, однако теперь на позицию редактора отдела статей.

Встреча с Мирандой Пристли оказывается холодной, так как та даже не вспоминает бывшую сотрудницу. Тогда на помощь приходит арт-директор Найджел, напоминая о заслугах Энди.

В продолжении вновь сыграют Энн Хэтэуэй, Мерил Стрип, Стэнли Туччи, Эмили Блант, Трейси Томс и Тибор Фельдман. Среди новых лиц в фильме – Кеннет Брана, Симона Эшли, Люси Лю, Джастин Теру, Б. Дж. Новак, Полин Шаламе, Рейчел Блум, Патрик Браммалл и Леди Гага.

Режиссером "Дьявол носит Prada – 2" выступил Дэвид Фрэнкел, сценарий написал Элин Брош МакКенна. По предварительным данным, сюжет сосредоточится на борьбе Пристли с кризисом в печатной журналистике. В качестве саундтрека к трейлеру была выбрана песня Мадонны Vogue.

Ранее сообщалось, что американские актеры Джулия Робертс и Ричард Гир могут сняться в фильме "Красотка-2". По словам журналистов, пока они не согласились на участие в съемках. Однако компания Disney уже работает над сценарием.