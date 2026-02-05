В Москве ликвидирован пожар в здании, где находится редакция "Известий"

Фото: Москва 24

Пожар в административном здании на юге Москвы, где находится холдинг "Национальная Медиа Группа", в который входят МИЦ "Известия", телеканалы РЕН ТВ и Пятый канал, ликвидирован. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МЧС РФ.

Возгорание потушено на площади 15 квадратных метров. Люди смогли самостоятельно покинуть здание, пострадавших нет.

О пожаре в бизнес-центре в Партийном переулке стало известно 5 февраля. По предварительным данным, очаг возгорания находился на третьем этаже здания в сауне.

До этого на востоке столицы эвакуировали посетителей ТРЦ "Щелковский". Выяснилось, что в вентиляционном коробе загорелся утеплитель. В итоге пожарные ликвидировали возгорание, никто не пострадал.

