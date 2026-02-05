Форма поиска по сайту

05 февраля, 15:13

The Sun: подростков в КНДР казнили за просмотр сериала "Игра в кальмара"

Подростков в КНДР казнили за просмотр сериала "Игра в кальмара"

Фото: кадр из сериала "Игра в кальмара"; режиссер – Хван Дон-хек; производство – Firstman Studio, Netflix, Siren Pictures

Подростков в Северной Корее казнили за просмотр сериала "Игра в кальмара", сообщает Life.ru со ссылкой на The Sun.

По данным СМИ, в КНДР применяются трудовые лагеря, казни и публичные казни в отношении лиц, которые смотрят или распространяют контент из Южной Кореи. При этом репрессии затрагивают даже школьников.

По словам свидетелей, публичные казни используются властями в качестве инструмента "идеологического воспитания". Например, покинувшая страну в 2019 году Чхве Сувин рассказала, что в Синуйджу на казни собирались тысячи человек, а детей приводили туда для демонстрации последствий "идеологических преступлений".

Состоятельные граждане могут избежать наказания, предлагая взятки, однако некоторые семьи продавали жилье, чтобы собрать нужную сумму. Одновременно с этим считается, что многие из тех, кто участвует в задержаниях и казнях, сами тайно смотрят запрещенный контент.

Ранее народный суд средней ступени китайского города Вэньчжоу привел в исполнение смертный приговор в отношении 11 членов преступного синдиката "семья Мин". Преступники действовали на севере Мьянмы на границе с КНР, а жертвами мошенничества стали китайцы. В ноябре 2023 года главари группировки были арестованы, а их лидер совершил суицид во время рейда.

