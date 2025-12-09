В Китае казнили за взятки экс-главу государственной финансовой компании

Фото: depositphotos/jackmalipan

В Китае власти привели в исполнение смертный приговор бывшему гендиректору государственной финансовой компании China Huarong International Бай Тяньхуэю. Об этом сообщает Центральное телевидение страны.

Финансист был обвинен во взятках на общую сумму 1,1 миллиарда юаней.

Суд приговорил Тяньхуэя к высшей мере наказания в мае 2024 года. При этом бывший руководитель той же компании Лай Сяоминь был казнен в 2021 году за аналогичные преступления.

Китайское правительство активизировало борьбу с коррупцией после прихода к власти "пятого поколения" руководителей во главе с Си Цзиньпином в 2012 году.

Ранее в Японии впервые с 2022 года был казнен 34-летний Такахиро Сираиси. Мужчину в 2021-м приговорили к высшей мере наказания за убийство 9 человек. Он через соцсети звал к себе домой склонных к суициду подростков, после чего убивал их.

В Японии преступников казнят с помощью повешения. Всего в стране за послевоенный период приговорили к такой мере 105 человек.