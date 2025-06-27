В Японии впервые с 2022 года казнен преступник

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В Японии впервые с 2022 года был казнен 34-летний Такахиро Сираиси, которого в 2021-м приговорили к высшей мере наказания за убийство девяти человек. Об этом сообщает Общественное телевидение страны.

Как уточнили журналисты, мужчина, используя соцсети, звал к себе домой склонных к суициду подростков, после чего убивал их.

При этом телеканал добавляет, что это первый смертный приговор, приказ об исполнении которого был подписан главой Минюста в правительстве премьера Сигэру Исибы.

В Японии преступников казнят с помощью повешения. Всего в стране за послевоенный период были казнены 105 преступников.

Ранее японцу, ожидавшему смертной казни 47 лет, пообещали выплатить рекордную компенсацию в размере 217 миллионов иен. 89-летний Ивао Хакамате был арестован в 1966 году по обвинению в убийстве четырех человек. Спустя время его приговорили к высшей мере наказания.

В 2014 году дело Хакаматы пересмотрели. Тогда экспертиза показала, что его ДНК не совпадает с образцами, найденными на месте преступления. Мужчину полностью оправдали только через десять лет. В октябре 2024-го прокуратура отказалась от обжалования приговора, что окончательно подтвердило невиновность Хакаматы.

