Kyodo: ожидавшему 47 лет казни японцу присвоили компенсацию в 1,44 млн долларов

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Японцу, ожидавшему смертной казни 47 лет, выплатят рекордную компенсацию в размере 217 миллионов иен (1,44 миллиона долларов), сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на агентство Kyodo.

89-летний Ивао Хакамате был арестован в 1966 году по обвинению в убийстве четырех человек. Он признал свою вину после двадцатидневных допросов, однако в суде он заявил, что сделал это под давлением. Тем не менее его все равно приговорили к высшей мере наказания.

Пересмотр дела начался в 2014 году. Тогда экспертиза показала, что ДНК Хакаматы не совпадает с образцами, найденными на месте преступления. Его полностью оправдали только через десять лет, когда суд признал три случая фальсификации доказательств.

В октябре 2024-го прокуратура отказалась от обжалования приговора, что окончательно подтвердило невиновность Хакаматы. Суд установил, что следствие использовало "нечеловеческие допросы", которые привели к тому, что японец дал ложные показания.

В октябре прошлого года жительницу Китая приговорили к смертной казни за похищение и продажу 17 детей. Ранее она уже была обвинена в похищении и продаже 11 детей из Гуйчжоу и Чунцина в город Ханьдань провинции Хэбэй в 1993–1996 годах.

Однако после подачи апелляции и пересмотра дела, были обнаружены новые факты. По данным следствия, похищенные дети были из 12 семей, в пяти из которых пропали сразу по два ребенка. Приговор был исполнен в феврале 2025-го с одобрения Верховного суда страны.