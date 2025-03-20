МИД Канады осудил казнь в КНР четырех своих граждан

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Глава МИД Канады Мелани Жоли осудила КНР за, как она утверждает, казнь четырех канадцев из-за преступлений с наркотиками, передает ТАСС.

Министр отметила, что казненные имели двойное гражданство Канады и Китая. При этом другие подробности глава ведомства не привела, указав, что этих людей обвинили "за связанные с наркотиками преступления".

Жоли подчеркнула, что несколько месяцев наблюдала за судьбой осужденных. Кроме того, глава ведомства говорила, что она и бывший премьер-министр Джастин Трюдо лично просили Пекин о снисхождении для канадцев.

В октябре прошлого года жительницу Китая приговорили к смертной казни за похищение и продажу 17 детей. Приговор был вынесен второй раз, так как ранее ее обвиняли в похищении и продаже 11 детей из Гуйчжоу и Чунцина в город Ханьдань провинции Хэбэй в период с 1993 по 1996 год. Женщина подала апелляцию на первоначальное решение суда, и оно было пересмотрено.

В этот момент были обнаружены новые факты ее деятельности. По версии следствия, похищенные дети были из 12 семей, причем в пяти из них пропали сразу по два ребенка.

В феврале приговор был исполнен с одобрения Верховного суда страны.

