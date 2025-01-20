В Китае казнили мужчину, въехавшего в толпу людей

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Суд в Китае привел в исполнение смертный приговор в отношении 62-летнего Фань Вэйцю, который наехал на толпу в городе Чжухай в ноябре 2024 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение КНР.

Во время разбирательства выяснилось, что мужчина из-за развода с женой, недовольства результатом раздела имущества и разочарования в жизни решил въехать в толпу, чтобы "выплеснуть злобу".

Инцидент произошел 11 ноября прошлого года. Внедорожник выехал на тротуар в спорткомплексе и сбил толпу на вечерней пробежке. После этого водитель попытался скрыться, но его задержала полиция.

В результате случившегося погибли 35 человек, пострадали еще 43. Среди получивших травмы не было россиян. Генконсульство России в Гуанчжоу утверждало, что поддерживало контакт по этому вопросу с местными властями.