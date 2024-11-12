Число погибших при ДТП в китайском Чжухае увеличилось до 35 человек

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Количество погибших при наезде машины на пешеходов в китайском городе Чжухай увеличилось до 35 человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление местного отделения полиции.

При этом ранения получили еще 43 человека. Как уточнили правоохранители, в данный момент они получают медицинскую помощь в больнице, их жизни ничего не угрожает.

Инцидент произошел 11 ноября. Внедорожник выехал на тротуар в спортивном комплексе и сбил несколько людей, занимавшихся вечерней пробежкой. После этого водитель попытался скрыться с места происшествия, однако полиция его задержала.

Среди пострадавших не было российских граждан. Генконсульство РФ в Гуанчжоу сообщало, что поддерживает контакт по данному вопросу с местными органами власти.