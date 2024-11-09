Более 35 иностранных туристов, в том числе россияне, пострадали в ДТП в Египте

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Более 35 иностранных туристов, в том числе россияне, пострадали в результате аварии с участием автобуса на юге Синайского полуострова в Египте, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Cairo24.

Автобус перевернулся в Рас-Сидре. К месту ДТП немедленно выдвинулись машины скорой помощи. Среди пострадавших 31 россиянин, а также туристы из Украины, Казахстана и Азербайджана.

Ранее пять человек, включая гражданина РФ, пострадали в ДТП в Минской области Белоруссии. Еще один человек погиб.

ДТП произошло в Слуцком районе около 16:30 на 69-ом километре автодороги Р-23 Минск-Микашевичи. Пострадавших госпитализировали. У всех пациентов диагностированы сочетанные травмы. 22-летний россиянин находится в реанимации.