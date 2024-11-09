Пять человек, включая гражданина РФ, пострадали в ДТП в Белоруссии

Фото: телеграм-канал "УВД Минского облисполкома"

Пять человек, включая гражданина РФ, пострадали в ДТП в Минской области Белоруссии. Еще один человек погиб, сообщает ТАСС.

ДТП произошло в Слуцком районе около 16:30 на 69-ом километре автодороги Р-23 Минск-Микашевичи. Пострадавших госпитализировали. У всех пациентов диагностированы сочетанные травмы. 22-летний россиянин находится в реанимации.

По данным правоохранителей, 22-летний водитель за рулем Lada Granta при выполнении поворота налево не уступил дорогу внедорожнику Mitsubishi Outlander под управлением 51-летнего водителя. В результате 28-летний пассажир автомобиля Lada погиб на месте происшествия.

Ранее маршрутный автобус наехал на опору камеры фотофиксации в Тюмени. ДТП произошло с автобусом 6-го маршрута на перекрестке улиц Холодильной и Малыгина в Тюмени. В результате аварии пострадали 10 человек. Всего в маршрутке находились 24 человека, включая водителя.

