Сведений о пострадавших при наезде машины на пешеходов в Чжухае россиянах не поступало

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Сведений о пострадавших россиянах при наезде автомобиля на пешеходов в городе Чжухай в китайской провинции Гуандун не поступало. Об этом со ссылкой на генконсульство РФ в Гуанчжоу сообщает РИА Новости.

Там также отметили, что поддерживают контакт по данному вопросу с местными органами власти.

11 ноября внедорожник въехал в толпу в китайском городе Чжухай, в результате чего пострадали около 20 человек. Автомобиль выехал на тротуар в спортивном комплексе и сбил несколько людей, занимавшихся вечерней пробежкой. После этого водитель попытался скрыться с места происшествия, однако полиция его задержала.

