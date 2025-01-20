Иранский суд приговорил певца Таталу к смертной казни за богохульство

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Суд в Иране приговорил певца Амира Хоссейна Магсудлу, известного как Таталу, к смертной казни. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на Etemad.

Приговор, предусматривающий смертную казнь, не окончательный и может быть обжалован, уточнили журналисты.

37-летний музыкант с 2018 года жил в турецком Стамбуле, пока местная полиция не передала его Тегерану в декабре 2023 года. Его обвинили в оскорблении пророка Мухаммеда и изначально приговорили к 5 годам тюрьмы.

Ранее власти штата Индиана в США впервые за 15 лет привели в исполнение смертный приговор. В декабре 2024 года был казнен местный житель, осужденный за убийство четвертых человек, включая своего брата и жениха сестры.

Предыдущая казнь, писали СМИ, произошла в 2009 году, но затем смертные приговоры не проводились из-за дефицита препаратов.

