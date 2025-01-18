Лукашенко помиловал более 20 человек, осужденных за экстремизм

Фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал еще 23 человека, которые были осуждены за преступления экстремистской направленности, передает телеграм-канал "Пул Первого".

Глава государства подписал соответствующий указ. В свою очередь осужденные написали прошения о помиловании, признали свою вину и раскаялись.

В числе помилованных людей оказались три женщины и 20 мужчин, при этом 13 человек старше 50 лет, а 14 страдают от хронических заболеваний. Вместе с тем у 12 из осужденных есть дети, в том числе один из них является многодетным отцом.

Лукашенко принял соответствующее решение исходя из принципов гуманизма, подчеркивается в публикации. При этом министерству внутренних дел страны было поручено проконтролировать правопослушное поведение помилованных.

В прошлый раз белорусский лидер подписал указ о помиловании 31 человека, которые были осуждены за преступления экстремистской направленности, в ноябре 2024 года. Они были освобождены от основного наказания без снятия судимости.

