Белорусское МВД исключило экс-главреда Nexta Романа Протасевича из списка экстремистов

Фото: ТАСС/Наталья Таланова

Министерство внутренних дел Белоруссии исключило бывшего главреда телеграм-канала Nexta (в Белоруссии признан террористической организацией) Романа Протасевича из перечня причастных к экстремистской деятельности, пишет ТАСС.



В настоящее время список содержит в себе 3 753 человека, которые отбыли или еще отбывают наказание за преступления данной направленности. При этом в списке все еще находится гражданка РФ Софья Сапега, которая была задержана вместе с Протасевичем и приговорена к тюремным срокам.

Протасевича и Сапегу задержали в аэропорту Минска 23 мая 2021 года. Они летели на самолете из Афин в Вильнюс, но воздушное судно экстренно село в Минске из-за информации о минировании.

В 2022 году суд приговорил гражданку России к 6 годам лишения свободы за разжигание социальной вражды и розни, а также за незаконные действия в отношении информации о частной жизни и персональных данных. Но в июне 2023 года президент Белоруссии помиловал ее.

Протасевича месяцем ранее приговорили к 8 годам лишения свободы в колонии усиленного режима, но спустя несколько недель президент его помиловал. По словам Лукашенко, Протасевич признал неправильность своих поступков.

Позднее, спустя неделю после помилования Сапеги, Комитет госбезопасности Белоруссии убрал обоих осужденных из террористического списка.

Следственный комитет Белоруссии провел конференцию с участием Протасевича