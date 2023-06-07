Лукашенко помиловал россиянку Софью Сапегу

Фото: телеграм-канал "Кожемяко | официально"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал осужденную в республике гражданку РФ Софью Сапегу. Ее передали из исправительной колонии в Гомеле делегации Приморского края. Об этом сообщил губернатор края Олег Кожемяко в своем официальном телеграм-канале.

"По нашему обращению вчера Александр Григорьевич подписал указ о помиловании. Думаю, что такой шаг имеет и для тебя значение", – обратился он к девушке.

Сапега поблагодарила Лукашенко за то, что белорусский лидер предоставил ей второй шанс.

"Хочется поблагодарить президента Александра Григорьевича Лукашенко за ту возможность, которую он мне предоставил, за тот подарок не только для меня, но и для всей моей семьи. За возможность вернуться домой, к своей маме, к своему отцу. За то, что мне был дан второй шанс. Он дан был далеко не многим, а мне действительно очень повезло", – отметила она.

Кожемяко добавил, что у людей всегда есть возможность сделать те или иные выводы, осмотреться вокруг, одуматься.

"И самое главное – чтобы потом весь накопленный, нерастраченный потенциал, энергетику вложить в те проекты, которые будут позволять в дальнейшем нормально себя чувствовать. Нет ничего лучше, чем на свободе заниматься любимым делом", – подчеркнул губернатор.

По словам главы Приморского края, именно он обратился к Лукашенко с просьбой о помиловании Сапеги. Соответствующий указ белорусский лидер якобы подписал после встречи с Кожемяко.

"Он с отцовским пониманием отнесся к просьбам родителей Софьи о снисхождении. Они очень просили передать их лично главе братского государства", – отметил он.

Кожемяко подчеркнул, что вместо шести лет россиянка провела в заключении два года.

"Софья летит домой, к семье", – резюмировал он.

В мае 2021 года Сапега и сооснователь признанного на территории Белоруссии экстремистским телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич были задержаны в аэропорту Минска.

В 2022 году суд приговорил девушку к шести годам лишения свободы, ее обвиняли по семи статьям, в том числе в возбуждении вражды и организации насилия и угроз в отношении силовиков.

31 января Белоруссия отказала Сапеге в помиловании из-за недостаточности критериев для принятия данного решения. Замглавы администрации президента Белоруссии Ольга Чуприс объясняла, что отказ имеет все законные основания.

В начале апреля 2023 года адвокат девушки Антон Гашинский заявил о запуске процедуры передачи Сапеги в Россию. 24 апреля Пресненский суд Москвы получил материалы, необходимые для выдачи России осужденной девушки.

В конце мая этого года стало известно о помиловании Протасевича. До этого он был приговорен к заключению и должен был находиться под домашним арестом до вступления приговора в силу.



Задержанных в Минске Сапегу и Протасевича перевели под домашний арест