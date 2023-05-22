Протасевич был помилован в Белоруссии

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Бывший главред телеграм-канала Nexta (признан в Белоруссии террористической организацией) Роман Протасевич был помилован. Об этом сообщает издание БелТА.

Отмечается, что до этого он был приговорен к заключению и должен был находиться под домашним арестом до вступления приговора в силу.

Протасевич заявил, что приказ о его помиловании был подписан президентом Белоруссии Александром Лукашенко 16 мая этого года.

В начале мая Минский областной суд приговорил Протасевича к восьми годам лишения свободы в колонии усиленного режима. До этого он обращался к суду и просил назначить ему справедливое наказание, которое не было бы связано с заключением.

Протасевич и администратор телеграм-канала "Черная книга Беларуси" София Сапега были задержаны в аэропорту Минска 23 мая 2021 года. Они находились на борту самолета авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Лайнер экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании.

Сапегу приговорили к шести годам лишения свободы. Ее обвиняют в разжигании социальный вражды и розни, в незаконных действиях в отношении информации о частной жизни и персональных данных. Протасевича осудили по делу о заговоре для захвата власти.

