Материалы для выдачи Софьи Сапеги переданы в российский суд – Минюст

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Пресненский суд Москвы получил материалы, необходимые для выдачи России осужденной в Белоруссии гражданки РФ Софьи Сапеги. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минюста РФ Константина Чуйченко.

Министр объяснил, что ведомство по запросу родственницы осужденной рассматривает вопрос передачи Сапеги с января этого года. Он также напомнил, что подобные процессы между Россией и Белоруссией осуществляются в рамках Конвенции о передаче осужденных к лишению свободы для дальнейшего отбывания наказания 1998 года.

Таким образом, сначала материалы по делу Сапеги были направлены Минюстом во ФСИН, а на прошлой неделе представление и материалы поступили в суд. Тем не менее окончательное решение будет все равно принимать белорусская сторона.

"Далее решение [российского] суда по данному вопросу будет направлено в компетентный орган Республики Беларусь для принятия окончательного решения относительно передачи осужденной", – подытожил Чуйченко.

Софью Сапгеу задержали в мае 2021 года вместе с сооснователем признанного на территории Белоруссии экстремистским телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем в аэропорту Минска.

Суд в 2022 году приговорил Сапегу к шести годам лишения свободы. Ей предъявили обвинения по семи статьям Уголовного кодекса, в том числе о разжигании социальной вражды и розни, незаконных действиях в отношении информации о частной жизни и персональных данных.

В апреле этого года стало известно о запуске процедуры экстрадиции Сапеги в РФ. 14 апреля Генпрокуратура Белоруссии одобрила ходатайство россиянки о передаче в РФ для отбывания наказания.

