Россиянка Сапега внесена в список лиц, причастных к террористической деятельности

Фото: АР/Leonid Shcheglov

Осужденная в Белоруссии россиянка Софья Сапега внесена в список лиц, причастных к терророризму. Об этом сообщается на сайте КГБ республики.

В перечне организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности, Сапега Софья Андреевна находится на 1 026-м месте. Также там указана дата ее рождения – 10 февраля 1998 года, гражданство РФ и адрес – Гродненская область.

В основании для включения указано то, что приговор суда о признании ее виновной в совершении преступлений, предусмотренных статьей 130 УК Республики Белоруссии "Разжигание вражды", вступил в законную силу. Сейчас она отбывает наказание в Гомельской женской колонии.

Софья Сапега была задержана 23 мая 2021 года вместе с сооснователем признанного на территории Белоруссии экстремистским телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем в минском аэропорту.

На Сапегу завели уголовное дело. Гродненский областной суд 6 мая 2022 года приговорил ее к шести годам лишения свободы. Ей предъявили обвинения по семи статьям Уголовного кодекса, в частности инкриминировали разжигание социальной вражды и розни, незаконные действия в отношении информации о частной жизни и персональных данных.

31 января Белоруссия отказала Сапеге в помиловании из-за недостаточности критериев для принятия данного решения. Замглавы администрации президента Белоруссии Ольга Чуприс объясняла, что отказ имеет все законные основания.



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