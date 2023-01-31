В Белоруссии объяснили, почему Сапеге отказали в помиловании

Фото: ТАСС/БелТА/Леонид Щеглов

Россиянке Софье Сапеге, осужденной в Белоруссии на шесть лет, отказали в помиловании из-за недостаточности критериев для такого решения, сообщили в администрации Александра Лукашенко.

Замглавы администрации президента Белоруссии Ольга Чуприс подчеркнула, что россиянке отказали совершенно законно.

"Чтобы состоялся акт помилования, необходимо, чтобы был соблюден ряд условий. Она имеет право обратиться, как и любые другие граждане Республики Беларусь, и иностранцы. Здесь никаких исключений или какого-то предвзятого отношения. Потому что обращаются очень многие на самом деле", – цитирует ее ТАСС.

Софью Сапегу задержали 23 мая 2021 года вместе с сооснователем признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем. Девушке предъявили обвинение по семи статьям УК Белоруссии.

Дело против Сапеги рассматривали по признакам таких преступлений, как разжигание социальной вражды и розни, незаконные действия в отношении информации о частной жизни и персональных данных. Впоследствии Гродненский областной суд приговорил Сапегу к шести годам лишения свободы. Приговор вступил в силу 25 мая.

2 января 2023 года Сапега получила заключение об отказе в помиловании. Адвокат россиянки Антон Гашинский добавил, что сторона защиты намерена просить суд о переводе девушки в РФ для дальнейшего отбывания наказания.



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